Vozilo na avtocesti trčilo v odbojno ograjo

Ob 15.58 je pri Medvedjeku (občina Trebnje) na avtocesti osebno vozilo trčilo v sredinsko odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so pred prihodom policistov in delavcev Darsa protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, protipožarno zavarovali vozilo, posuli po vozišču razlite motorne tekočine, nato pa z darsovci očistili vozišče in nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje. Ti so tri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v ZD Trebnje, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: