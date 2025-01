Vozilo je trčilo v drevo ter obstalo prevrnjeno

V četrtek se je v bližini kraja Ortnek pripetila prometna nesreča, v kateri se je vozilo prevrnilo na streho. Gasilci Gasilske enote Ribnica so danes pokazali posledice te nesreče.

»Osebno vozilo je iz do sedaj neznanega razloga v blagem levem ovinku zdrsnilo v obcestni jarek, trčilo v drevo in obstalo prevrnjeno na strehi,« so zapisali na Facebook strani omenjene gasilske enote.

Dodali so, da se je voznik poškodoval in da so mu prvo pomoč nudili očividci.