Vozilo Darsa opozarjalo na prometno nesrečo, vanj trčila pijana voznica (FOTO)

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo v razmiku pol ure na avtocesti pri Brezjah obravnavali dve prometni nesreči.



Najprej je voznik z osebnim avtomobilom med vožnjo proti Kranju zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonsko ogrado. Obstal je na voznem pasu. Policisti in delavci Darsa so kraj nesreče takoj zavarovali, usmerili promet mimo po prehitevalnem pasu in omejili hitrost na 80 km/h.



Kljub zelo vidni prometni signalizaciji je v označevalno vozilo Darsa trčila voznica z osebnim avtomobilom. Vozila je močno pod vplivom alkohola (0,94 mg/l).



»To je pri taki stopnji alkohola pričakovan rezultat, ker alkohol pri človeku, sploh če je ta voznik, spremeni popolnoma vse. K sreči so nastradala samo vozila,« so še zapisali v poročilu kranjske policijske uprave.