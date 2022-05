Vozili so pijani in zadrogirani

Policisti so imeli minuli konec tedna spet precej dela s pijanimi vozniki. V petek okoli 19. ure je na Bohoričevi cesti v Krškem 25-letni voznik osebnega avtomobila trčil v parkirano vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Povzročitelja, ki se v nesreči ni poškodoval, so izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus.

V litru izdihanega zraka je imel 0,49 miligrama alkohola. Sevniški policisti pa so bili istega večera nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči na Šmarski cesti. Tam je 37-letna voznica osebnega avtomobila zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v avtomobil 60-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročiteljica je imela v litru izdihanega zraka 0,94 miligrama alkohola.

Na Celjskem so ujeli sedem voznikov, ki so vozili krepko pod vplivom alkohola. »Eden od voznikov, ki je povzročil tudi prometno nesrečo z materialno škodo, je imel v krvi dobrega 1,8 promila alkohola,« so pojasnili policisti.

Dva pijana voznika so ujeli tudi na območju PU Koper, in sicer v Postojni in na mejnem prehodu Sečovlje. V soboto ob 16. uri pa so policisti na mejnem prehodu Jelšane obravnavali 62-letnega državljana Hrvaške, ki je na mejni prehod pripeljal z osebnim avtomobilom. Opravljen preizkus z alkotestom je bil negativen, hitri test na prepovedane droge pa je reagiral na kokain. Strokovni pregled je odklonil.

Gorenjski prometni policisti so iz prometa izločili štiri voznike pod vplivom alkohola in enega pod vplivom prepovedanih drog. Hitri test je namreč pokazal na prisotnost kokaina.