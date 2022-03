Na zatožno klop tukajšnjega sodišča so včeraj znova sedli zdravniki, ki jim tožilstvo očita, da so ponaredili kar 2572 zdravniških spričeval. Sojenje se je nadaljevalo z branjem listinskih dokazov. Ljubljanska zdravnica Marjana Grosek Pšeničnik in izolski zdravnik Tihomir Pešić, oba zasebnika z ordinacijama splošne medicine, naj bi med novembrom 2008 in decembrom 2014 brez dovoljenja zdravstvenega ministrstva protizakonito izdajala zdravniška spričevala voznikom in kandidatom za voznike, in sicer v imenu zdaj že upokojenega mariborskega zdravnika Bojana Lovšeta, specialista medicine dela prom...