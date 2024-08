Vozila pod vplivom alkohola, v ovinku trčila v drugo vozilo

Jeseniški policisti so v torek, 6. avgusta, okoli 19. ure obravnavali prometno nesrečo na območju Planine pod Golico. Po do zdaj znanih podatkih je voznica vozila iz navedene lokacije proti Jesenicam po klancu navzdol in v levem ovinku z avtomobilom trčila v osebno vozilo drugega voznika, ki je v ovinek pripeljal iz nasprotne smeri.

Voznica je bila pod vplivom alkohola (0,50 mg/l). Policisti za povzročiteljico vodijo prekrškovni postopek.