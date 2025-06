Vozila pijana in ostala brez vozniških dovoljenj

Policisti novogoriške policijske uprave so v noči na nedeljo obravnavali dva močno pijana voznika.

Danes ob 2.22 so v Novi Gorici ustavili in kontrolirali 25-letnega voznika avtomobila, ki so mu odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola, zato so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Pijanega voznika so ustavili tudi sinoči ob 22.55 v Rožni Dolini. Sedemdesetletnemu vozniku osebnega avtomobila so odredili preizkus alkoholiziranosti in rezultat z alkotestom je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola. Kršitelju so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, čaka ga še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.