Vozil z osmimi uničenimi pnevmatikami

Brez zimske opreme

Na določenih delih je bila tekalna površina pnevmatik celo iztrgana.

V zadnjih dneh smo ob prvi pošiljki snega lahko spremljali številne nesreče in težave na cestah, ki so jih povzročali predvsem tovornjaki. Tudi zato so najbrž policisti Postaje prometne policije Celje poostrili nadzor nad udeležbo voznikov tovornih vozil v javnem cestnem prometu, tehnično brezhibnostjo vseh vozil, nad uporabo predpisane zimske opreme ter nad primerno očiščenostjo vozil.Kot so sporočili s PU Celje, so zaznali več kršitev, ko vozniki niso primerno očistili svojih vozil pred udeležbo v prometu, in ugotovili, da nekateri na njih še vedno nimajo nameščene primerne in ustrezne zimske opreme. Na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem so tako v torek popoldne ustavili voznika tovornega avtomobila, ki je imel na zadnjih oseh nameščene pnevmatike, ki niso ustrezale potrebnim zahtevam.»Vseh osem pnevmatik je bilo tako uničenih, da je z njih odstopala tekalna površina, na določenih delih pa je bila celo iztrgana,« so pojasnili in dodali, da za nameček tovornjak ni imel rezervnega kolesa. Tovorno vozilo so do odprave nepravilnosti izločili iz prometa. Voznika so kaznovali z globo 500 evrov, samostojnega podjetnika pa s kaznijo 3000 evrov.