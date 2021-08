Vozil vzvratno, za občana se ni dobro končalo

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 9.36 v naselju Vir na parkirišču nakupovalnega središča voznik z osebnim vozilom pri vzvratni vožnji povozil občana.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Domžal in jim nato pomagali pri oskrbi.

