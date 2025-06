Vozil v napačno smer na avtocesti in oplazil več vozil, končal je v bolnišnici

V ponedeljek po 17. uri so koprski policisti prejeli več klicev zaskrbljenih voznikov, ki so opazili nevarno vožnjo osebnega avtomobila v napačni smeri po avtocesti med Kozino in Divačo. Incident se je hitro razvil v več cestnoprometnih prekrškov in prometnih nesreč, kršitelj pa je bil kasneje izsleden in hospitaliziran.

Vozil v napačno smer in trčil v več vozil

Po podatkih koprske policijske uprave je voznik osebnega avtomobila Ford Puma, registriranega v Nemčiji, na avtocesto vstopil na priključku Kozina in namesto proti Kopru zapeljal proti Ljubljani – v napačno smer. Eden izmed voznikov, ki mu je vozilo pripeljalo nasproti, je o tem takoj obvestil policijo in prijavil, da je neznani voznik oplazil njegov avtomobil ter nadaljeval vožnjo brez ustavljanja.

Kmalu po trčenju je voznik obrnil avtomobil in nadaljeval pot v pravilni smeri proti Kopru, kjer je med vožnjo oplazil še dve vozili – eno nemškega in eno slovenskega državljana. Nesreča drugega slovenskega voznika se je zgodila v bližini Bertokov.

Ustavili so ga na Belvederju

Oškodovanec prvega trčenja je pričel slediti povzročitelju in policiji sproti javljal njegovo lokacijo, kar je omogočilo hitro posredovanje. Policisti so vozilo izsledili in ustavili na območju Belvederja.

Za volanom je bil 78-letni državljan Bosne in Hercegovine z urejenim bivanjem v Nemčiji. Policisti so mu odredili strokovni zdravstveni pregled, zdravnica pa je zanj nato odredila hospitalizacijo. Glede na okoliščine dogodka sledi kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.