Vozil s 3,5 promili alkohola, a to še ni bilo vse

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 8. in 11. septembrom posredovali v 307 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 945 klicev.

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu so policisti PP Novo mesto 8. septembra popoldne zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 48-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,70 miligramov alkohola. Voznika so izločili iz prometa, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Povzročitelj nesreče z 2,8 promili alkohola

O prometni nesreči v kraju Jelševnik pa so bili črnomaljski policisti obveščeni 9. nekaj pred 14. uro. Ugotovili so, da je 43-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligramov alkohola, se je nesreči lažje poškodoval. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.