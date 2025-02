Vozil pod vplivom prepovedanih drog in zbil kolesarko, morala v bolnišnico

V ponedeljek, 17. februarja, ob 8.44, so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči III. kategorije na cesti Bilje – Miren, v bližini krožišča Križ Cijan, kjer je tovorno vozilo zbilo kolesarko.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju nezgode ugotovili, da je 51-letni voznik tovornega vozila (povzročitelj) približno 70 metrov pred omenjenim krožiščem (Križ Cijan) zaradi premajhne bočne razdalje z desnim ogledalom zadel 60-letno kolesarko, ki je po trčenju poškodovana (poškodba roke in gležnja) obležala v bližnjem jarku.

S strani pristojne službe so bili na kraj napoteni tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanko na kraju oskrbeli in jo po nudeni oskrbi odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Prometni policisti so v nadaljevanju postopka povzročitelju odredili zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedane droge (opiati, amfetamini), zato mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi. Policisti bodo zoper voznika tovornega vozila glede na vsa ugotovljena dejstva in rezultatov odrejenega strokovnega pregleda ustrezno ukrepali.