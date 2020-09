Vozil pod vplivom drog in z nevarno palico

Zasežena palica, prirejena za napad. FOTO: PP Gorišnica

Patrulja PP Gorišnica je v sredo ob 20.13 v naselju Zagojiči ustavila voznika osebnega vozila iz okolice Markovcev. V postopku so mu zasegli vrečko s posušenimi rastlinskimi delci za katere sumijo, da gre za konopljo, in leseno palico, dolgo več kot pol metra, ki je prirejena za napad.Policist je vozniku odredil hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog v slini in ta je bil pozitiven. Odredil mu je še strokovni pregled, a ga je voznik odklonil. Policist je vozniku začasno odvzel vozniško dovoljenje in na okrajno sodišče na Ptuju podal obdolžilni predlog.Po opravljenem preliminarnem testiranju snovi bo prekrškovni organ PP Gorišnica, če se bo potrdilo, da je zasežena snov prepovedana droga, izdal odločbo o prekršku, s katero bo prepovedano drogo in palico vozniku odvzel.