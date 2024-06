Ustavili voznika, ki je vozil pod vplivom drog in alkohola

7. junija, v nočnem času, so policisti v Solkanu zaustavili in kontrolirali 32-letnega voznika osebnega avtomobila. V nadaljevanju mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal, da je bil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0.55 miligramov alkohola.

Prav tako mu je bil odrejen hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedane droge (amfetamini), zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno odklonil.

Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja, zoper njega bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Novogoriški policisti so zoper voznika odredili pridržanje v policijskih prostorih (po 24. členu ZPrCP) in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče.