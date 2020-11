Vozil pijan kot čep, napihal skoraj tri promile

Policisti PP Idrija so v ponedeljek ob 14.15 v Idriji ustavili 55-letnega voznika osebnega avtomobila in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je bilo vozilo neregistrirano in ni imelo urejenega obveznega zavarovanja.



Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je bil voznik močno pod vplivom alkohola (1,43 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).



Hujšemu kršitelju so prepovedali nadaljnjo vožnjo in zasegli vozilo. Podali bodo tudi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.



»Vse udeležence v cestnem prometu ponovno opozarjamo, da alkohol bistveno zmanjšuje sposobnosti za vožnjo oziroma negativno vpliva na vse človeške funkcije, ki so pomembne za varno udeležbo v cestnem prometu. Voznike ponovno opozarjamo, da ne dopustite, da bi zaradi vašega neodgovornega ravnanja ugasnilo življenje. Poskrbite, da za volanom vozila nikoli ne sedi nekdo, ki uživa alkohol, oziroma krmilo vozila raje prepustite trezni osebi. V primeru, da bi uživali alkoholne pijače (ne glede na zaužito količino), pa se ne odločite za vožnjo v cestnem prometu. S tem boste za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu poskrbeli tako, da bodo naše ceste bolj varne in tako tudi manj tragične. Alkohol namreč najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik pa je prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot …« opozarja PU Nova Gorica.