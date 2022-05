Vozil naj bi humanitarno pomoč Ukrajincem, a tihotapil kar milijon cigaret

Različnim tihotapcem, tako domačim kot iz mednarodnih združb, očitno ni nič svetega, saj zlorabijo tudi humanitarno pomoč, da bi prišli do lahkega zaslužka. Toda, tudi uslužbenci Finančnega urada Republike Slovenije (FURS) ne sedijo prekrižanih rok in so dojeli, da je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi prevozu humanitarne pomoči.

In tokrat so imeli dober nos, saj smo minulo sredo, v kombiju, ki naj bi v Ukrajino vozil humanitarno pomoč, odkrili kar milijon tihotapljenih cigaret. »Uslužbenci naših mobilnih enot iz Finančnega urada Maribor so v kombiju hrvaških registrskih tablic zasegli 1.000.000 kosov cigaret. Voznik je ob finančnem nadzoru na območju Murske Sobote trdil, da prevaža humanitarno pomoč. Tudi avto je bil opremljen z nalepkami, da gre za humanitarno pomoč. Predložil je dokumentacijo za zaščitne maske ter fotokopijo pisma o opravljanju humanitarnega prevoza v Ukrajino. Med kontrolo pa je bilo ugotovljeno, da so za dvema vrstama kartonov zaščitnih mask, naloženi kartoni, v katerih so se nahajali cigareti. Poleg blaga je bilo zaseženo tudi prevozno sredstvo po 201. členu Zakona o prekrških (ZP-1),« so sporočili s FURS.

V kombiju hrvaških registrskih označb je bil kar milijon cigaret. FOTO: Furs

Pri tihotapljenem blagu gre sicer za prikrajšanje dajatev DDV v višini skoraj 168 tisoč evrov in skoraj 50 tisoč evrov prikrajšanja carinskih dajatev. O tem, kakšna usoda čaka »humanitarca«, a gotovo sankcij ne bo vesel.