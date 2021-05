V soboto ob 13. uri je v Ponovi vasi v občini Grosuplje mopedist trčil v kapelico. Gasilci PGD Ponova vas in Št. Jurij so nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ti pa so poškodovanca oskrbeli na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: