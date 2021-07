Vozil je s povprečno hitrostjo 215 km/h

Novomeški policisti so v noči na četrtek ob nadzoru prometa obravnavali 53-letnega državljana Albanije, ki je na relaciji med Drnovim in Brežicami močno prekoračil hitrost.



Na odseku, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, je vozil s povprečno hitrostjo kar 215 km/h.



Kršitelju so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

