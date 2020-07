Vojska iz gora prepeljala že tri planince

Napovedano lepše vreme je marsikoga zvabilo v gore, ki pa so ponovno pokazale, kako zelo nevarne so lahko. V dopoldanskih urah je moral kar trikrat posredovati vojaški helikopter.



Ob 12.40 je na Planini Podvežak v občini Luče planinca obšla slabost. Posredovali so reševalci GRS Celje in posadka z vojaškim helikopterjem ter dežurno ekipo gorske reševalne službe na krovu. Obolelega so prepeljali v UKC Ljubljana.



Ob 11.52 je na Mojstrovki v občini Kranjska Gora planincu spodrsnilo in je padel. Aktivirani so bili reševalci GRS Kranjska gora ter vojaški helikopter. Ponesrečenca so oskrbeli in prepeljali v jeseniško bolnišnico.



Ob 8.11 pa se je na Škrbini v občini Kranjska Gora poškodoval plezalec. Reševalci GRS Kranjska Gora so poškodovanca oskrbeli, vojaški helikopter pa ga je prepeljal v jeseniško bolnišnico.