V petek malo po 18. uri so policiste obvestili o delovni nesreči na območju Vodic. 23-letnik je pri prestavljanju tovornega vozila to neprimerno zavaroval, zato se je premaknilo in ga stisnilo ob drugo tovorno vozilo. Izvlekli so ga drugi delavci, z reševalnim vozilom pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana, a je kmalu tam zaradi hudih poškodb umrl.



Policisti bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.