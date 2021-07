Vnetljivo tekočino skrival med rožami

Za 20-letnega Jakoba Herzoga iz Kamnika se zdi, da ima v sebi nakopičene toliko jeze, da se le s težavo nadzoruje. Včeraj, ko je spet moral priti na ljubljansko okrožno sodišče in ko je bilo na začetku obravnave nekaj minut namenjenih fotografiranju mladega obtoženca, se je najprej skrival pred objektivi, nato pa se mu še tega ni več dalo in je brez kančka sramu poziral z iztegnjenim sredincem. Samo na bloku je bilo za 15.000 evrov škode. Foto: Dejan Javornik Takrat mu je še uspelo nekako brzdati čustva, malo pozneje, ko je na prostoru za priče stalo njegovo nekdanje 18-letno dekle in ko je la...