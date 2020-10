Vnel se je prepir med sosedi, zapele so pesti

V soboto zgodaj popoldne so policisti PP Nova Gorica obravnavali kršitev javnega reda in miru na območju Kromberka pri Novi Gorici, kjer je prišlo do fizičnega spora med dvema sosedoma. Policisti so enemu udeležencu spora zaradi odgovornosti za nasilno in drzno vedenje izrekli kazen, poroča PU Nova Gorica.



Prav tako so policisti v soboto nekaj minut po 1. uri v nočnem času na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi obravnavali kršitev javnega reda in miru v zvezi s hrupom, kjer je preglasna glasba v kontejnerju motila voznike tovornih vozil pri nočnem počitku.



Na kraju so novogoriški policisti 35-letnemu moškemu zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.