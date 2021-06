V koprskem mandraču so vlomili v več bark. Iz ene so ukradli cerado, iz druge ribiške palice, veslo, kompas in profesionalno masko za potapljanje, iz tretje orodje za servisiranje opreme, kompas, izpit za voditelja čolna in varnostni pas za zasilno izključitev motorja, iz četrte pa baterijske nastavke za vrtalke znamke BIT.



Policisti tatvine še preiskujejo, poroča PU Koper.

Komentarji: