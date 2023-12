Vlomili v očesno ambulanto, odnesli za 50 tisočakov opreme

V petek zjutraj ob 9:04 so bili mariborski policisti obveščeni o vlomu v očesno ambulanto.

Z ogledom in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da so med 3.02 in 3.08 vlomili v očesno ambulanto v Mariboru, od koder so odtujili medicinsko opremo. S tem dejanjem so oškodovali podjetje iz Maribora za okoli 50.000 EUR.