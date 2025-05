Vlomili v Mariboru, odnesli gotovino in zlatnino, lastnika oškodovali za okoli 40.000 evrov

Na območju Maribora so neznanci včeraj dopoldan skozi vhodna vrata vlomili v stanovanje. Iz stanovanja so odnesli gotovino in zlatnino, lastnika pa oškodovali za približno 40.000 evrov, je sporočila Policijska uprava Maribor.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.