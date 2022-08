Vlomili v avtodom pri Ložicah

Včeraj, 14. avgusta ob 19.43, so PU Nova Gorica obvestili, da je neznanec med Ložicami in Desklami vlomil v tuje osebno vozilo. Z zbiranjem obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da je neznani storilec včeraj popoldne pristopil do zaklenjenega vozila (avtodom) znamke Volkswagen, nemških registrskih številk, ki je bilo parkirano na travnati površini ob gramozni cesti, ki vodi do obrežja reke Soče ob objektu tamkajšnje hidroelektrarne (Ložice).

Nepridiprav je z neznanim predmetom razbil prednje levo steklo in nato iz notranjosti vozila na sovoznikovi strani odvzel žensko denarnico z vsebino (v njej je oškodovanka imela poleg osebnih dokumentov in bančne kartice tudi nekaj gotovine). Po dejanju je storilec z ukradeno denarnico kraj zapustil in odšel neznano kam. Okoliščine vloma v osebno vozilo policija še preiskuje.

Prav tako so policisti PP Bovec danes, 15. avgusta popoldne, obravnavali vlom v osebni avtomobil znamke Hyundai, slovenskih registrskih številk, na parkirišču pri trdnjavi Kluže ob regionalni cesti Bovec - Predel. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v času krajše odsotnosti oškodovancev vlomil v omenjeno vozio z razbitjem stekla na sprednjih desnih vratih vozila. Iz vozila je storilec odtujil različne predmete (torbico s tabličnim računalnikom, denarnico z dokumenti ipd.). Tudi ta primer policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na Državno tožilstvo v Novi Gorici.

S ciljem preprečevanjem tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj policisti ponovno opozarjajo vse občane in občanke na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in svetujejo, da v osebnih in drugih vozilih ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih, policah ali na drugih vidnih mestih). Prav tako vrednejši predmeti (denar, bančne kartice, zlatnina) ne sodijo v predale vozil. Ko zapuščate vozilo, je treba zakleniti vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo in vključiti alarmno napravo.

Če opazite sledi vloma ali tatvin v motorno vozilo to takoj prijavite najbližji policijski postaji oz. pokličete na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajte ali premikajte zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte vlomilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen.