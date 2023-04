Vlomili v avte v Novi vasi, ukradli celo obutev

V Novi vasi v Mariboru je bilo med 26. in 27. aprilom vlomljeno v več vozil v garaži. Neznani storilec je vlomil skozi steklo vrat, iz notranjosti pa odnesel v enem primeru avtoradio, v drugem pa akumulator. V tretjem primeru ni odtujil ničesar, je pa bilo vozilo poškodovano.

Po nestrokovni oceni policistov je nastalo okoli 1350 evrov skupne škode.

Na območju Pekla pri Mariboru je bilo vlomljeno v dve vozili – v obeh primerih so bila iz notranjosti odtujena oblačila in obutev, so sporočili iz PU Maribor.