Vlomili in povzročili ogromno škodo, vzeli pa le suhe salame

V nedeljo so lastniki novogradnje v Gorenjev vrhu pri Dobrniču opazili poškodovana vrata hiše. Obvestili so policiste, ki so opravili ogled kraja in ugotovili, da so storilci v zadnjih dneh na silo vstopili v objekt in iz hladilnika odtujili suhomesnate izdelke v vrednosti okoli sto petdeset evrov.

So pa nepridipravi povzročili bistveno več škode na novih vratih prostorov, kjer naj bi bilo škode za okoli dva tisoč evrov.