Poklic 39-letnega Gruzijca Beke Karanadzeja je vlomilec. Zaradi načina, na katerega opravlja ta tako imenovani poklic, se ga je oprijel vzdevek Vlomilec z nitko. Kar počne, počne z vmesnimi daljšimi premori, saj mu nitka v zaporu ne koristi, ukrasti pa tam tudi nima ničesar pametnega ali vrednega. Zadnja sodba, ki so mu jo te dni izrekli na ljubljanski okrožni kazenski sodniji, se glasi: štiri leta in pol zapora. Če ni bila pretrgana, je vlomil Sodnica Ana Klampfer Binder je v obrazložitvi sodbe na dolgo in široko razlagala, komu vse je v Ljubljani vlomil, kaj je ukradel in koliko so bile v...