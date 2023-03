Vlomilec v Mariboru povzročil 25.000 evrov škode

Neznani storilec je v soboto med 18. in 21. uro v Mariboru vlomil skozi okno in vstopil v hišo. Odnesel je več predmetov in pri tem po nestrokovni oceni povzročil za 25.000 evrov materialne škode.

Policisti bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so sporočili iz PU Maribor.