Vlomilec Senad Brajdič se boji za svojo varnost

Ko se je 26-letni Senad Brajdič iz 18 kilometrov oddaljene Mihovice pri Šentjerneju pred novomeško sodno palačo pripeljal s svojim mopedom, ga je naslonil tik ob vhod in ga skrbno zaklenil. Da mu ga ne bi slučajno kdo izmaknil. Ob vstopu skozi vrata sodišča pri varnostni službi pa je detektor kovin zmotilo nekaj v njegovem žepu. S seboj je imel solzivec, ker se boji za svojo varnost. »Če bi se moral slučajno braniti,« je pojasnil.

Senad Brajdič pogosto zavije na napačno stran zakona.

Pred roko pravice je moral, kot že večkrat, stopiti, ker je kradel. In to kar v isti vasi, kjer živi s partnerico in štirimi otroki, pri sosedu, ki se ukvarja s kmetijstvom, točneje poljedelstvom. Na »delo« k sosedu ni šel sam, imel je tudi dva mladoletna pomagača. Eden je stražil, dva vlamljala. S krampom sta se spravila nad ključavnico in že sta bila v orodjarni ter jo temeljito izpraznila. Vsemogoče orodje je trojica odnesla: kotno brusilko, ročni vrtalni stroj, nože za krožno brano, ležaje krožne brane, samokolnico, pritrdilne trakove, mesarske kavlje, dvigalo z daljinskim upravljalnikom in več kablov, vsega je bilo za več kot 3500 evrov.

Saj je drugače fejst fant

A oškodovani domačin je dobra duša. Tudi on je bil vabljen na sodišče in je pred vstopom v sodno dvorano mladeniču, ki da je, kot ga je opisal sam, sicer »čisto fejst fant«, prijazno predlagal, da bo odstopil od pregona, če mu plača 500 evrov. To sicer ni toliko, kolikor škode ima, a še kako dobro se zaveda, da bi ob pravdanju ostal brez kupčka denarja, škode pa verjetno ne bi dobil povrnjene. Očitno sta se Brajdič in oškodovanec o tej možnosti, torej da mu plača vsaj del škode, pogovarjala že prej, saj je ob koncu sojenja Brajdič iz denarnice potegnil 500 evrov in jih dal kmetu. Seveda predlog slednjega, da bi odstopil od pregona, ni bil uslišan, saj se to kaznivo dejanje preganja po uradni dolžnosti.

Sta se pa pred sojenjem pogajala tudi Brajdičev odvetnik Aleksander Sitar in tožilka Andrejka Dvornik, tako da je bil že pred narokom sklenjen formalni dogovor. Glede na obsežen kazenski list, na katerem prevladujejo tatvine in vlomi, je tožilka »ponudila« 7 mesecev zapora prav zaradi dogovora, saj je bil tako sodni postopek kratek, prav zaradi priznanja ni predlagala preklica pogojne kazni. Se je pa Brajdič pokesal in obžaloval vlom.

Tožilka Andrejka Dvornik je za tatiča predlagala 7 mesecev zapora.

O Senadu Brajdiču, ki živi od socialne podpore in otroških dodatkov, smo na straneh črne kronike že poročali. Naj spomnimo le na serijo vlomov poleti 2017, ko je z Oliverjem Kovačičem in Mladenom Kovačičem iz Dobruške vasi vlamljal po okoliških vaseh, predvsem vinorodnih območjih. Nekega junijskega dne so skozi okno kopalnice v kletnih prostorih vlomili v bivalni vikend v Hrastju na Tolstem Vrhu in si prilastili sobno anteno, nekaj zlatnine, signalno pištolo, dve domači salami in motorno žago. Le dober teden pozneje so v vinorodnem okolišu Tičnica pri Cerovem Logu vlomili v bivalni vikend ter lastniku odnesli motorno žago, rezalko za železo, udarno kladivo, liter žganja, sedem pločevink piva, klobaso in pol salame ter pol kilograma kave. Nekaj dni pozneje so skozi okno vlomili v zidanico v Dolenjem Vrhpolju. Ukradli so kosilnico na nitko, ročno krožno žago, mesarski nož in nekaj jedilnega pribora, kilogram napolitank, 20 dekagramov kave, deset kilogramov suhomesnih izdelkov ter osem sladolednih lučk. Trojica je vlomila še v zaklenjeno drvarnico poleg stanovanjske hiše v Dolenjem Vrhpolju, znova so odnesli orodje. Ob teh vlomih je bil Senad star 21 let in že takrat je na sojenje čakal v priporu, saj so ga že prej večkrat obravnavali zaradi tatvin in vlomov. Zdaj ga torej čaka nova zaporna kazen – 7 mesecev.