Vlomilec se je lažno predstavljal

Preiskovalni sodnik ga je poslal v pripor. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv

S koprske policijske uprave poročajo, da so prijeli 37-letnika, ki ima na vesti najmanj pet vlomov, povrhu pa se je predstavljal z lažno identiteto.Kriminalisti so imeli sredi avgusta v Kopru v policijskem postopku ugotavljanja identitete moškega, ki se je sprva izkazoval z lažnimi osebnimi podatki. V nadaljevanju so ugotovili, da gre za 37-letnega državljana Srbije, ki ima prepoved vstopa na območje držav schengenskega režima.Obenem so ugotovili, da gre za osebo, osumljeno več vlomov v stanovanja na območju Kopra v začetku lanskega leta, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali v prostorih policije z namenom nadaljnjega zbiranja obvestil in dokazov. »Osumljeni je imel pri sebi tudi ponarejeno osebno izkaznico Hrvaške z lažnimi podatki za skrivanje svoje dejanske identitete,« pojasnjuje, predstavnica PU Koper za odnose z javnostmi.V sodelovanju s tožilstvom in okrožnim sodiščem v Kopru so kriminalisti pridobili odredbo za preiskavo prostorov osumljenega v Kopru, kjer je že dlje prebival neprijavljen. »Pri preiskavi je bilo najdenih več obuval, elektronskih naprav, kosov orodja in nekaj drugih predmetov, za katere se sumi, da bi lahko predstavljali ukradene predmete in so še predmet zbiranja obvestil,« še pravi Leskovčeva. Kot dodaja, so osumljenega avgusta s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma več kaznivih dejanj velike tatvine ter kaznivega dejanja ponarejanja listin privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru; ta je zanj po zaslišanju odredil pripor.V nadaljevanju postopka so s forenzičnimi preiskavami zaseženih predmetov ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je tudi v letošnjem poletju na območju PU Koper zagrešil več vlomov v stanovanjske hiše. Vlamljal je skozi vrata ali okna z uporabo različnih orodij, pri tem pa je običajno kradel nakit, ročne ure in denar.Doslej je 37-letnik osumljen najmanj petih kaznivih dejanj vlomne velike tatvine, dve od teh naj bi zagrešil januarja lani na območju PP Koper, preostale tri pa julija in avgusta letos na območjih PP Piran in PP Koper. »Sumimo, da je izvršil še več takšnih kaznivih dejanj na območju PU Koper ali celo drugod po Sloveniji, zato se nadaljuje zbiranje obvestil in dokazov,« še dodajajo na policiji.