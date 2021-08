Vlomilec (37) bežal pred policijo, končal na urgenci

Ponoči so bili policisti obveščeni, da neznana storilca poskušata vlomiti v prostore podjetja v Ribčah na območju Litije. Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki so na kraju prijeli 39- in 37-letnega osumljenca.



Storilca sta razbila okno in vstopila v objekt, a nista ničesar odtujila. Policisti so ju zalotili pri izstopu iz objekta ter takoj prijeli 39-letnika. Drugi osumljenec je začel bežati. V temi je padel v betonski jarek in se poškodoval, tako da bega ni mogel več nadaljevati.



Nudena mu je bila prva pomoč, nato pa je bil odpeljan na urgenco v Ljubljano, kjer ostaja na zdravljenju.



Osumljena so v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

