Vlomilci spet odnesli celo premoženje

Lastnik trgovine Jožef Pal je že drugič razočaran zaradi vloma. FOTO: Oste Bakal

Za seboj pustili razdejanje

40

tisoč evrov škode naj bi najmanj utrpel lastnik.

Združbe iz tujine

O tem, ali so policisti in kriminalisti storilcem na sledi, za zdaj molčijo.

Očitno je pandemija koronavirusa voda na mlin nepridipravov, ki se ukvarjajo s premoženjsko kriminaliteto. Policisti namreč potrjujejo, da se je število vlomov letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 9,9 odstotka. O eni od tovrstnih tatvin so poročal minuli konec tedna.Z OKC PU Murska Sobota so sporočili le, da so v noči na soboto obravnavali »vlom v trgovino z medijsko opremo, od koder je za zdaj neznani storilec ukradel več mobitelov«. Zgodilo se je v Lendavi, kjer so storilci, tako kot že leta 2013, vlomili v trgovino PAL Media v TC Mercator. Tudi škoda je podobna in po prvih ocenah znaša med 40.000 in 50.000 evrov.Kot je povedal lastnik trgovine, so prav v petek prvič po uvedbi pandemije odprli trgovino, že isto noč pa so jo napadli nepridipravi, ki so torej odnesli velik plen, za seboj pa pustili pravo razdejanje. Po prvih podatkih naj bi najprej razrezali cerado do sosednjega prostora, tam pa razbili steklo in vstopili v trgovino PAL Media.»Tokrat je očitno vse potekalo zelo hitro, kajti sprožil se je alarm in v nekaj minutah je bil tukaj varnostnik in tudi policija, vendar niso opazili nikogar. Mene je policist obvestil o vlomu in sem žalostno znova odkril razdejanje ter ugotovil, da so ukradli veliko prodajne robe. Največ, okoli tri četrtine ukradenega, so mobiteli,« razlaga Jožef Pal. Šlo je torej za dobro organiziran vlom, in to v času policijske ure. O tem, ali so policisti in kriminalisti storilcem na sledi, za zdaj molčijo, sporočili pa so nam, da bodo več informacij posredovali po policijski preiskavi.Večkrat smo že poročali, da se je v policijski statistiki v Pomurju najbolj povečalo prav število velikih tatvin ali vlomov, najmanj vsak drugi vlom pa zakrivijo tujci, združeni v dobro organizirane kriminalne skupine, ki za pobeg s pridom izkoriščajo bližino meja, zlasti odprto mejo z Madžarsko. Pomurski policijski preiskovalci v beležnice kot storilce vedno pogosteje vpisujejo ob tujcih tudi ljudi od drugod po Sloveniji. Zaradi odprtih mej, velikega tranzita neidentificiranih ljudi, med katerimi je nemalo kriminalcev in priložnostnih tatov, epidemije v Evropi in splošne revščine bo tovrstnih kaznivih dejanj v prihodnosti še bistveno več, ugotavljajo številni varnostni strokovnjaki.Po trditvah kriminalistov člani kriminalnih skupin, ki najpogosteje prihajajo iz vzhodnoevropskih držav in s srednjega Balkana, na območju Slovenije opravljajo predvsem kazniva dejanja premoženjske kriminalitete. Ciljna območja njihovega delovanja so države v zahodnem in severnem delu Evrope, kjer je življenjski standard višji in kjer je lažji dostop do dobrin, po katerih je večje povpraševanje na črnem trgu in so slabše sledljive.