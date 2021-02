Vlomilci so na delu, pomembno, da veste, kako se zavarovati

V naselju Pevno v Škofji Loki je bilo v sredo med 18. in 20. uro vlomljeno v stanovanjski objekt, poroča PU Kranj. Storilec je vlomil balkonska vrata.



Kranjski policisti poudarjajo, da so popoldansko-večerne ure še vedno zelo aktualen čas za vlome v stanovanjske objekte. Storilci največkrat vlamljajo balkonska vrata in okna, na udaru pa so tako nepremičnine na obrobjih kot tudi v zgoščenih naseljih. Lastniki v času odsotnosti, predvsem v temnem delu dneva, doma poskušajte ustvariti vtis, kot da hiša ni prazna, npr. z uporabo časovnih stikal, s prižganimi lučmi, televizorjem itd. Če imate možnost, za varovanje doma uporabite tudi kombinacijo mehanskih in tehničnih varoval. Alarm s sireno je običajno učinkovit »odganjalec« vlomilcev. Večjih zneskov denarja in vrednejše zlatnine ne hranite doma, še dodajajo.

