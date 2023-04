Vlomilca iz Maribora končala na hladnem

Policisti PP Maribor so pred dnevi na podlagi predhodno zbranih obvestil in dokazov odvzeli prostost moškima iz Maribora, starima 39 in 31 let, zaradi utemeljenega suma, da sta storila več vlomov v gostinske lokale na območju mesta Maribor, so sporočili s tamkajšnje policijske uprave. Utemeljeno ju sumijo storitve treh kaznivih dejanj velike tatvine, ki sta jih storila konec marca na območju Gosposvetske, Vrbanske in Mladinske ulice. Pri vlomih sta iz gostinskih lokalov ukradla različne predmete, med drugim tablični računalnik, POS-terminale, žgane pijače in gotovino.

Lastnike lokalov sta po nestrokovni oceni oškodovala za okoli 5900 evrov. Policistom je z dodatnim zbiranjem obvestil in dokazov uspelo zbrati zadostno mero dokazov, da so ju s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru; ta je zoper njiju odredil pripor. Policisti nadaljujejo zbiranje obvesti zaradi suma, da sta zagrešila še več tovrstnih kaznivih dejanj na širšem območju Maribora, so še dodali.