Vlomilca čistila stanovanja

Bager sunward SWE17B je izginil z dvorišča. FOTO: Arhiv Družine Božič

Vinska kraljica ob traktor, cvetličarka ob bager

Tatovi so iz podjetja v Ločici ob Savinji ukradli štiri podvodne skuterje, vredne približno 45 tisočakov.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so konec prejšnjega meseca obravnavali vlom v stanovanje, od koder sta neznanca ukradla prenosni računalnik, sumijo pa ju še več podobnih vlomov. Vse, ki bi kar koli vedeli o iskanih osebah, prosijo, naj to sporočijo na Policijsko postajo Ljubljana Vič na telefonsko številko (01) 470 09 60, na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.V Mostah je nekdo vlomil v hišo in odnesel gotovino in bančno kartico. Lastnika je oškodoval za približno 400 evrov.Brežiški policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, ki se je verjetno zgodil že pred dnevi, a so lastniki to ugotovili šele zdaj. Storilci so pregledali hišo in iz garažnih prostorov odnesli nekaj zlatnine in vrednejših predmetov ter naredili za približno 4000 evrov škode.V Stari vasi pri Semiču so neznanci iz vikenda odnesli kosilnico na nitko, motorno žago in še nekaj predmetov. Škodo še ugotavljajo. V četrtek v jutranjih urah so celjsko policijsko upravo obvestili o vlomu v prostore podjetja v Ločici ob Savinji. Storilec je ukradel štiri seabobe oziroma podvodne skuterje, vredne približno 45 tisočakov.Medtem se gornjeradgonski policisti ukvarjajo z dvema tatvinama; v noči na četrtek so nepridipravi na razdalji le tri do štiri kilometre ukradli kmetijski traktor in manjši bager. Skupna škoda znaša vsaj 52.000 evrov.Stroja sta bila ukradena znanima podjetniškima družinama z lokalnega območja. Traktor new hollland TDS 95 modre barve z registrsko številko MS TJ-11 letnik 2018 (spredaj je imel sive uteži) je izginil z dvorišča kmetijske družinev Okoslavcih v občini Radenci, kjer ponujajo različne domače dobrote in sprejemajo goste. Zvečer je bila k njemu pripeta prikolica, pozneje je bila odklopljena, traktor pa odtujen. Nastalo je za približno 40.000 škode. Z domačije izvira tudi vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric: »Če je kdo kaj kjer koli videl, prosim za informacije.«Z dvorišča podjetne družine – Vrtnarstvo Iris – na vhodu v Sveti Jurij ob Ščavnici (Ulica Bratka Krefta 50) pa je izginil mini bager, vreden približno 12.000 evrov. »Včeraj ponoči med polnočjo in eno uro zjutraj so nam na vrtnariji ukradli bager sunward SWE17B s tremi žlicami. Če je kdor koli kaj opazil, prosim za informacije,« je javnosti sporočil podjetnikin priložil posnetek neznanega kombija, ki naj bi ob 00.37 odpeljal bager.»Policisti pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o tatvinah, naj nam to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota