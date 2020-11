Vlomila v lokal, v njem pila in zakurila

Tudi Viran Jurkovič pridno nabira ovadbe. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

DRAGO PERKO Požgano so odpeljali na smetišče. FOTO: Drago Perko

Natanko devet mesecev po požaru v Termah Čatež, ki je upepelil 750 kvadratnih metrov velik objekt, v katerem sta bila igralnica in gostinski lokal Cabana cafe, se sojenje 27-letnemuin 19-letnemuiz romskega naselja Kerinov Grm, ki sta obtožena požiga, bliža koncu.V tem času je pred sodnicostopilo veliko prič, med njimi zaposleni, policisti, preiskovalci, sodni izvedenci, ki so razgrnili obilo uporabnih podatkov in informacij. Le obtožena, ki o vsem skupaj vesta največ, molčita kot grob. Doslej sta spregovorila le toliko, da sta povedala, da nista kriva.Viran Jurkovič je bil v zadnjih letih 17-krat ovaden zaradi kaznivih dejanj, za Mateja Hudorovca pa so policisti v zadnjih štirih letih spisali 38 ovadb za različna kazniva dejanja, predvsem s področja premoženjske kriminalitete: zaradi vlomov, ropov, tatvin in povzročitve splošne nevarnosti pa tudi zaradi nasilništva oziroma groženj, lažjih telesnih poškodb in preprečitve uradnega dejanja. Priče so ju 8. februarja opazile na kraju požara v Termah Čatež. Kot je povedala ena od njih, ni kazalo, da nameravata pobegniti. Sicer pa bi Hudorovac to težko storil, ker je bil opit in je ležal na tleh. Iz gorečega lokala ga je privlekel Jurkovič, ki se je pri tem opekel.Kot pravi obtožnica, sta obtožena v noči na kulturni praznik kmalu po zaprtju vlomila v lokal, v njem popivala do pol tretje ure zjutraj, nato pa zabrisala sledi tako, da sta po tleh zlila vnetljivo snov in zakurila. Policijska patrulja ju je sicer srečala že pozno zvečer na poti proti Čatežu. Eden od njiju je bil krvav, na vprašanja policistov pa ni znal pojasniti, zakaj je poškodovan. Povedala sta, da so pili in da gredo naprej pit. Več očividcev je opazilo obtožena na kraju požara, a očitno policija takrat še ni posumila vanju. Oba so, ker sta se nadihala dima, odpeljali na urgenco v Brežice, kjer sta mimogrede iz avtomata ukradla sendviče.Da je bil požar podtaknjen, je pokazala psička Bree, ki jo je na požarišče pripeljal vodnik službenega psaz oddelka za šolanje službenih psov. Bree je usposobljena za odkrivanje izvora požarov in zazna vnetljive snovi, zgolj derivate bencina. »Pregledali smo celo pogorišče v Termah Čatež in psička je pokazala izvor požara na dveh mestih,« je povedal Štritof. Po nekaj minutah je pokazala en vzorec, in sicer ožgan računski blok, v katerem so bili še listi, in ki se je znašel na tem mestu verjetno potem, ko se je zrušil strop in je ta blok padel z zgornjega nadstropja. Zato je bil tudi na vrhu požarišča. Nato je psička nakazala še eno sled v predelu šanka.»Vnetljive snovi so bile v vodi, ki je ostala tam, ko so gasilci gasili in so se vezale na vse predmete v vodi,« je povedal vodnik službenega psa Štritof. Pojasnil je še, da pes lahko odkrije vnetljivo snov na desetinki kapljice, saj ima izrazit vonj, ki še dolgo ostane na predmetu.Požar naj bi izbruhnil nekje ob šanku. Na zadnji obravnavi pa jeiz Nacionalnega forenzičnega laboratorija presenetil z izjavo, da je začelo goreti na terasi, center požara pa je bil tam, kjer je bila najdena kovinska traverza, ki se je zaradi hude vročine v požaru usločila. Nato je dejal, da je vzel celotno zahodno območje kot teraso, saj je vse zgorelo in se ni videlo, kje je bil lokal in kje terasa. Vztrajal pa je pri izjavi, »da je center požara tam, kjer je intenziteta ognja najvišja, in da lahko višjo intenziteto povzroči prisotnost vnetljivega materiala in gorljive tekočine«.Terme Čatež sodišču niso priglasile škode, sprva pa jo je prijavil, lastnik Lambo elektronike, ki je imel v lokalu igralne avtomate. Prijavil je premoženjskopravni zahtevek v znesku 28.000 evrov, saj naj bi imel v času požara tam 30 igralnih avtomatov. Ta znesek predstavlja razliko, ki mu je zavarovalnica ni priznala, vendar je zdaj ta zahtevek umaknil.