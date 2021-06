Vlomil v trgovino, a so ga po klicu občana uspeli prijeti

Policisti PU Ljubljana so bili sinoči obveščeni, da sta neznana storilca vlomila v eno izmed trgovin na Letališki cesti v Ljubljani in iz nje odtujila kozmetične izdelke. Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki so na podlagi prejetih obvestil občana v okolici kmalu prijeli enega izmed osumljencev, drugi pa je pobegnil. Med begom sta odvrgla odtujene predmete.



37 letnemu osumljencu je bila odvzeta prostost, policisti pa nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.

