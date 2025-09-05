Vlomil v garažo in ukradel kolesi, škode za več kot 10 tisočakov
Policisti PU Koper poročajo o dveh tatvinah. V Planini je neznanec iz vozila avstrijskih državljanov ukradel dve potovalni torbi, v katerih so bili osebni dokumenti, bančne kartice in nekaj gotovine.
Še hujši udarec pa so doživeli v Izoli, kjer je nekdo vlomil v zaklenjeno garažo in odnesel dve električni kolesi. Lastnika je oškodoval za kar 12.000 evrov.
