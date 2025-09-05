NEPRIDIPRAVI NA DELU

Vlomil v garažo in ukradel kolesi, škode za več kot 10 tisočakov

Vlomil je v zaklenjen objekt in odnesel dve električni kolesi.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Fotoedu Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Fotoedu Getty Images/istockphoto

N. P.
05.09.2025 ob 10:41
N. P.
05.09.2025 ob 10:41

Policisti PU Koper poročajo o dveh tatvinah. V Planini je neznanec iz vozila avstrijskih državljanov ukradel dve potovalni torbi, v katerih so bili osebni dokumenti, bančne kartice in nekaj gotovine.

Še hujši udarec pa so doživeli v Izoli, kjer je nekdo vlomil v zaklenjeno garažo in odnesel dve električni kolesi. Lastnika je oškodoval za kar 12.000 evrov.

