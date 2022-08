Vlomi v kleti so vedno bolj pogosti

PU Ljubljana so obvestili o večih vlomih. Na območju Bežigrada je neznani storilec vlomil v več kleti in odtujil kotno brusilko, vrtalnik in prenosni računalnik. Lastnike je oškodoval za skupno 600 evrov. Prav tako je na območju Bežigrada neznani storilec vlomil v dve kleti in iz ene odtujil plinski gorilnik. Lastnika je oškodoval za skupno 500 evrov.

Na Viču je neznani storilec vlomil v klet in odtujil žensko gorsko kolo znamke Cube, bele barve. Lastnika je oškodoval za okoli 500 evrov.

V centru Ljubljane je neznani storilec vlomil v klet in odtujil gorsko kolo znamke Lespo, sive barve. Lastnika je oškodoval za okoli 850 evrov.

V Ribnici je neznani storilec vlomil v klet in odtujil moped znamke Tomos. Lastnika je oškodoval za okoli 1.800 evrov.

V Mostah je bilo vlomljeno v gostinski lokal, od koder so odtujili menjalnino. Povzročeno je bilo za okoli 500 evrov škode.