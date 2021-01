Vlomi v hišo in oškodovanje za več tisoč evrov

V okolici Kamnika so neznanci v sredo vlomili v hišo in odtujili nakit. Lastnika so oškodovali za okoli tisoč evrov.



V okolici Medvod po vlomu v hišo lastniki pogrešajo gotovino in nakit. Oškodovani so za nekaj tisoč evrov.



V Šiški je bilo vlomljeno v gradbeni zabojnik. Storilec je odtujil udarno kladivo in motorno žago. Povzročil je za okoli 500 evrov škode, poroča PU Ljubljana.

