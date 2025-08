Vlom v Europarku! Iz poslovnega prostora odnesli za več sto tisoč evrov nakita

Policisti obravnavajo vlom v poslovni prostor v Mariboru, ki se je zgodil konec minulega tedna in v katerem so za zdaj še neznani storilci odnesli večjo količino nakita. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili lastniki oškodovani za več sto tisoč evrov, ob tem pa so dodali, da kaznivo dejanje intenzivno preiskujejo.

Po informacijah časnika Večer je do vloma prišlo v eni izmed prodajaln v mariborskem nakupovalnem centru Europark.