Vlom, ki to sploh ni bil

Nevsakdanje petkovo dogajanje v Centru za ravnanje z odpadki Puconci.
Fotografija: Podjetje Cerop
Podjetje Cerop

Andrej Bedek
01.09.2025 ob 07:00
Kakor strela z jasnega se je v petek zjutraj po Goričkem razširila vest, da je menda organizirana kriminalna združba, ki naj bi celo delovala z roko v roki s pripadnikom varnostne službe, vlomila v regijski center za ravnanje z odpadki v Puconcih (Cerop). Zmanjkalo naj bi nekaj nekaj odpadkov, ki vsebujejo barvne kovine. Ko je do odgovornega v Ceropu prišel ta podatek, je zavrtel posnetke nadzornih kamer: znotraj Ceropa se je okoli 22. ure sprehajal varnostnik v družbi nekoga v civilnih oblačilih. Zato vestni uslužbenec ni okleval in je poklical OKC na tel 113.

V Puconce je takoj krenila ena od policijskih patrulj. Po še enkrat pregledanih posnetkih nadzornih kamer so razvozlali okoliščine. Na posnetkih sta bila varnostnika, ki še nista opravila menjave med večerno in nočno izmeno, vendar sta združila moči v iskanju morebitnega požarišča, kajti oglasili so se alarmi, da nekje v centru gori. Zato sta se znašla na posnetku. Mimogrede, nikjer ni gorelo.

A trud vodstvenega delavca Ceropa vseeno ni bil zaman. Po odhodu policije je še enkrat prevrtel posnetke, tokrat tudi dnevnega dogajanja. Ugotovil je, da je nekaj pri njih že odloženih stvari dejansko nekdo od uporabnikov njihovih storitev, ki se je mudil v centru, preprosto naložil v svoj avto in odpeljal.

Simona Biro, direktorica Ceropa, je bila skopa v svojem odgovoru na naše poizvedovanje: »Številko 113 smo poklicali zaradi suma nepooblaščenega vstopa v regijski center za ravnanje z odpadki. Preiskava je v teku.« Policijske oči pa so takole videle prijavo: »Dogodek je bil prijavljen danes, malo po 8. uri. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do pomote, saj je bilo ob pregledu objekta ugotovljeno, da do vloma ni prišlo.«

