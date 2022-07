Vlamljal v Ljubljani in Kopru

Policisti postaje Koper so marca letos obravnavali vloma v živilski trgovini, pri čemer je storilec odtujil več cigaret, v aprilu pa tatvino v drogeriji, kjer si je nezakonito prilastil več parfumov. Kasneje v istem mesecu pa so v isti drogeriji obravnavali še vlom, kjer je storilec ukradel še večjo količino parfumov.

S policijsko preiskavo je bilo ugotovljeno, da je kazniva dejanja izvršil 43-letni državljan Slovenije z območja Sežane. Storilec vlomov ni izvrševal samo na območju Kopra, ampak tudi na območju Ljubljane.

Ločeno od navedenih tatvin in vlomov so policisti PP Ljubljana Moste obravnavali tudi kaznivo dejanje zatajitve, saj si je 43-letni Sežančan izposodil osebni avtomobil in ga kljub dogovoru ni vrnil oškodovancu.

Policisti so mu odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve več kaznivih dejanj velikih tatvin in zatajitve privedli na okrožno sodišče v Ljubljani, ki mu je odredilo pripor. Osumljeni se je v času podaje kazenske ovadbe že nahajal v ljubljanskem priporu zaradi drugega kaznivega dejanja.