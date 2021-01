Vlamljal je stari znanec policije

Pirančanom je od novembra življenje grenil neznanec, ki je vlamljal v objekte. A zdaj ne gre več za neznanca, saj so policisti prišli na sled 46-letnemu domačinu, staremu znancu, ki je v preteklosti odslužil več zapornih kazni.



»Osumljenca so pred dnevi izsledili v Piranu in zoper njega, na podlagi določil zakona o kazenskem postopku, odredili pridržanje ter o tem obvestili pristojno državno tožilstvo,« so pojasnili na PU Koper. A ni končal za zapahi.



»Po vseh izvedenih ukrepih mu je bilo pridržanje zaključeno, saj zanj ni bila odrejena privedba k preiskovalnemu sodniku. Zoper njega bo na tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba za šest kaznivih dejanj, in sicer štiri vlome v poslovne prostore, vlom v stanovanjsko hišo in poškodovanje tuje stvari v škodo pravne osebe,« so dodali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: