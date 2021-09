Vlakovodja zaman hupal, umrl oče treh otrok

Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo. FOTO: Tadej Regent

Umrl oče treh otrok

Kot številni sokrajani je šel v Novo mesto pogosto po krajši poti, na kateri pa je treba prečkati železniško progo.

Opozorila, da je hoja ob železniški progi ali neprevidno prečkanje sila tvegano početje, velikokrat ne zaležejo kaj dosti, saj znova poročamo o tragični nesreči, ki se je zgodila na obrobju Novega mesta, pri Muhaberju, in sicer v nedeljo nekaj pred pol šesto uro popoldne.Kot je pokazal ogled kraja nesreče, je 46-letni moški hodil od Novega mesta proti Potočni vasi ob desni strani železniške proge in ob sebi potiskal kolo s pomožnim motorjem. Na območju Muhaberja je iz Novega mesta pripeljal potniški vlak, vlakovodja je z zvočnimi signali moškega opozarjal na prihod in zaviral, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Tako je nesrečnik zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.Kot smo izvedeli, je bil žrtev nesreče, ki je popoldne odšel od doma z mopedom, kot ničkolikokrat doslej. Oče dveh hčera in enega sina je z družino živel v Brezju, v največjem romskem naselju, preživljal se je s socialno podporo, priložnostno naj bi delal pri kmetih v okolici. Kot številni njegovi sokrajani je šel v Novo mesto pogosto po tej krajši poti, na kateri pa je treba prečkati železniško progo. Nekateri gredo po cesti in po urejenem prehodu, zavarovanem z andrejevim križem, drugi jo mahnejo čez tire tam, kjer ni prehoda, kot je očitno hotel storiti Zvonko. Ko je torej vlakovodja opazil pešca, ki je po progi ob sebi potiskal moped, je začel takoj zavirati in tudi hupal je, a brez uspeha. Zvonka je zbil, ta je bil takoj mrtev. Po nesreči se je ob tirih zbralo več deset Romov, tudi več policistov. Med ljudmi se je hitro razširil glas, da naj bi bil pokojni malo prej pri enem od domačinov, kjer si je priskrbel nekaj ozimnice.Znova opozarjamo na dejstvo, da se vlak zaradi svoje teže in hitrosti ne more ustaviti takoj, za to potrebuje nekaj sto metrov, pri višjih hitrostih celo kilometer.