Kot navajajo na Upravi za zaščito in reševanje, je ob 8.43 na železniški progi v bližini naselja Hudo v občini Novo mesto vlak povozil pešca. Gasilci GRC Novo mesto so ponesrečenega oskrbeli na kraju dogodka in ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.