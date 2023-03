Vlak v Mariboru trčil v mladoletnico, ta se bori za življenje

Okoli pete ure popoldan je prišlo do nesreče ob železniških tirih ob Mlinski ulici v Mariboru.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je po do zdaj znanih informacijah prišlo do trčenja vlaka z mladoletno osebo, ki se je pri tem huje poškodovala in je v smrtni nevarnosti.

Ko bo znanih več informacij, vam jih bomo posredovali.