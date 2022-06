Visoke številke nezakonitih prehodov

Predvsem v poletnih mesecih imajo policisti pri varovanju meja več dela. Med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju PP Brežice (Dvorce, Prilipe, Ponikve in Velika Dolina) so danes izsledili in prijeli osem državljanov Nepala, osem državljanov Bangladeša, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Indije in tri državljane Iraka.

»Policijski postopki s tujci, ki sta nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni,« je povedala Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto in samostojna policijska inšpektorica.